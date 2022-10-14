Узнать больше

Myśl Polska: санкции против России закончатся для Польши «эффектным самоубийством»

Короткая ссылка
Желание поляков сохранить антироссийские санкции, несмотря на подорожание энергоресурсов, закончится для Польши «эффектным самоубийством». Такое мнение выразил обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста.

Отмечается, что, по данным исследования агентства SW Research, 60% жителей Польши выступили против ослабления или полной отмены антироссийских санкций даже в условиях роста цен на энергоносители.

«Можно подумать, что поляки — бесконечно храбрая нация, но это в корне неправильно. Не чувствовать страха в опасных ситуациях — это не признак мужества, а психическое расстройство», — заявил Пяста.

Он отметил, что такая политика польских властей рискует закончиться «эффектным самоубийством».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth сообщил, что европейская санкционная политика полностью провалилась, потому что экономика Европы оказалась в состоянии рецессии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить