Myśl Polska: санкции против России закончатся для Польши «эффектным самоубийством»
Отмечается, что, по данным исследования агентства SW Research, 60% жителей Польши выступили против ослабления или полной отмены антироссийских санкций даже в условиях роста цен на энергоносители.
«Можно подумать, что поляки — бесконечно храбрая нация, но это в корне неправильно. Не чувствовать страха в опасных ситуациях — это не признак мужества, а психическое расстройство», — заявил Пяста.
Он отметил, что такая политика польских властей рискует закончиться «эффектным самоубийством».
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth сообщил, что европейская санкционная политика полностью провалилась, потому что экономика Европы оказалась в состоянии рецессии.