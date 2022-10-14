Желание поляков сохранить антироссийские санкции, несмотря на подорожание энергоресурсов, закончится для Польши «эффектным самоубийством». Такое мнение выразил обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста.

Отмечается, что, по данным исследования агентства SW Research, 60% жителей Польши выступили против ослабления или полной отмены антироссийских санкций даже в условиях роста цен на энергоносители.

«Можно подумать, что поляки — бесконечно храбрая нация, но это в корне неправильно. Не чувствовать страха в опасных ситуациях — это не признак мужества, а психическое расстройство», — заявил Пяста.

Он отметил, что такая политика польских властей рискует закончиться «эффектным самоубийством».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth сообщил, что европейская санкционная политика полностью провалилась, потому что экономика Европы оказалась в состоянии рецессии.