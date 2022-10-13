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Блинкен заявил о намерении США активнее продвигать свои интересы в отношении Эр-Рияда

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти намерены добиваться впредь более активного продвижения своих интересов в отношениях с Саудовской Аравией.
Блинкен заявил о намерении США активнее продвигать свои интересы в отношении Эр-Рияда
  • AP
  • © Carolyn Kaster

«Президент (Байден. — RT) чётко говорил, что нам нужно скорректировать наши отношения с Саудовской Аравией», — цитирует его ТАСС.

По его словам, шаги в этом направлении продолжаются.

«С одной целью — сделать так, чтобы отношения между Соединёнными Штатами и Саудовской Аравией более эффективным образом учитывали и продвигали интересы (Вашингтона. — RT)», — добавил он.

Ранее в Белом доме заявили, что США проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией.

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