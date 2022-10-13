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Профсоюзы Франции объявили межпрофессиональную забастовку 18 октября

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Ведущие французские профсоюзы объявили день всеобщей межпрофессиональной забастовки 18 октября.
Профсоюзы Франции объявили межпрофессиональную забастовку 18 октября
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Об этом сообщает Franceinfo.

Отмечается, что забастовку, в частности, объявили «Всеобщая конфедерация труда» (CGT), «Сила рабочих» (FO), «Унитарная федерация профсоюзов» (FSU) и «Солидарность» (Solidaires).

Профсоюзы призывают работников «выйти на демонстрацию за повышение зарплат и защиту права на организацию забастовок».

Как пишет РИА Новости, о присоединении к движению заявили профсоюзы компании — оператора парижского транспорта CGT RATP, а также оператора железнодорожного транспорта Франции SNCF — SUD-Rai и CGT-Cheminots, которые призывают к «массовым забастовкам» железнодорожников.

Ранее кабмин Франции пригрозил силовыми методами прекратить забастовку сотрудников TotalEnergies.

Директор по энергетической политике Национальной федерации горнодобывающей промышленности и энергетики страны (FNME-CGT) Жюльен Ламберт заявил, что сотрудники крупнейшей во Франции АЭС «Гравлин» 13 октября объявляют забастовку с требованием повысить заработную плату.

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