Сотрудники крупнейшей во Франции АЭС намерены объявить забастовку с 13 октября
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Да, мы призываем к забастовке завтра. На данный момент мы созываем забастовку на один день, но мы посмотрим, будем ли её продлевать. Забастовка коснётся всего атомного сектора, не только АЭС «Гравлин», — сказал он.
Он отметил, что эта акция станет продолжением забастовки, которую группа профсоюзов атомного сектора страны организовала 6 октября, требуя повышения заработной платы.
Ранее кабмин Франции пригрозил силовыми методами прекратить забастовку сотрудников TotalEnergies.
11 октября премьер-министр Франции Элизабет Борн распорядилась прекратить забастовку на нефтеперерабатывающих заводах компании Esso-ExxonMobil.