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Сотрудники крупнейшей во Франции АЭС намерены объявить забастовку с 13 октября

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Директор по энергетической политике Национальной федерации горнодобывающей промышленности и энергетики страны (FNME-CGT) Жюльен Ламберт заявил, что сотрудники крупнейшей во Франции АЭС «Гравлин» 13 октября объявляют забастовку с требованием повысить заработную плату.
Сотрудники крупнейшей во Франции АЭС намерены объявить забастовку с 13 октября
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, мы призываем к забастовке завтра. На данный момент мы созываем забастовку на один день, но мы посмотрим, будем ли её продлевать. Забастовка коснётся всего атомного сектора, не только АЭС «Гравлин», — сказал он.

Он отметил, что эта акция станет продолжением забастовки, которую группа профсоюзов атомного сектора страны организовала 6 октября, требуя повышения заработной платы.

Ранее кабмин Франции пригрозил силовыми методами прекратить забастовку сотрудников TotalEnergies.

11 октября премьер-министр Франции Элизабет Борн распорядилась прекратить забастовку на нефтеперерабатывающих заводах компании Esso-ExxonMobil.

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