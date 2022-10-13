Посол Антонов: США готовы прославлять нацизм в маниакальном стремлении очернить Россию

Американские чиновники готовы прославлять нацизм в маниакальном стремлении очернить и отменить Россию, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя приезд в США членов украинской террористической организации «Азов»* и их выступления в американских академических центрах.

«Представители неонацистской военизированной организации выступили перед слушателями Стэнфордского университета. Не приходится сомневаться, какие идеи украинские террористы, чьи руки по локоть в крови от убийств мирных жителей, продвигают перед молодёжью», — сказал Антонов, слова которого приводит ТАСС.

Складывается впечатление, добавил посол, что в маниакальном стремлении очернить и отменить Россию США готовы даже прославлять нацизм, против которого народы двух стран героически сражались во время Второй мировой войны.

«В США всё больше забывают о славном прошлом — советско-американском братстве в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, когда наши деды погибали от рук фашистов, лилась кровь за будущее без нацизма», — заявил Антонов.

В конце сентября стало известно, что боевики «Азова» посетили конгресс США.

Вместе с этим в 2019 году члены конгресса США, возглавляемые Максом Роузом, обратились в Госдепартамент с требованием признать «Азов» иностранной террористической организацией.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.