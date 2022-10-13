Узнать больше

Посол Антонов: США готовы прославлять нацизм в маниакальном стремлении очернить Россию

Короткая ссылка
Американские чиновники готовы прославлять нацизм в маниакальном стремлении очернить и отменить Россию, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя приезд в США членов украинской террористической организации «Азов»* и их выступления в американских академических центрах.
Посол Антонов: США готовы прославлять нацизм в маниакальном стремлении очернить Россию
  • Gettyimages.ru

«Представители неонацистской военизированной организации выступили перед слушателями Стэнфордского университета. Не приходится сомневаться, какие идеи украинские террористы, чьи руки по локоть в крови от убийств мирных жителей, продвигают перед молодёжью», — сказал Антонов, слова которого приводит ТАСС.

Складывается впечатление, добавил посол, что в маниакальном стремлении очернить и отменить Россию США готовы даже прославлять нацизм, против которого народы двух стран героически сражались во время Второй мировой войны.

«В США всё больше забывают о славном прошлом — советско-американском братстве в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, когда наши деды погибали от рук фашистов, лилась кровь за будущее без нацизма», — заявил Антонов.

В конце сентября стало известно, что боевики «Азова» посетили конгресс США.

Вместе с этим в 2019 году члены конгресса США, возглавляемые Максом Роузом, обратились в Госдепартамент с требованием признать «Азов» иностранной террористической организацией.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить