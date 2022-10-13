Лавров: Москва не отказывается от переговоров, но вменяемых инициатив пока не было

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона никогда не отказывалась ни от одного серьёзного предложения по контактам или переговорам, но вменяемых инициатив пока не поступало.

«Ни от одного серьёзного, вменяемого предложения провести контакты мы никогда не отказывались. Вменяемых инициатив никто не предлагает», — сказал министр в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее Лавров назвал ложью заявления США о том, что Россия отказывается от переговоров.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии инициатив со стороны Москвы или Вашингтона о контактах России и Соединённых Штатов на высшем уровне.