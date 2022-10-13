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Лавров: Москва не отказывается от переговоров, но вменяемых инициатив пока не было

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона никогда не отказывалась ни от одного серьёзного предложения по контактам или переговорам, но вменяемых инициатив пока не поступало.
Лавров: Москва не отказывается от переговоров, но вменяемых инициатив пока не было
  • РИА Новости

«Ни от одного серьёзного, вменяемого предложения провести контакты мы никогда не отказывались. Вменяемых инициатив никто не предлагает», — сказал министр в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее Лавров назвал ложью заявления США о том, что Россия отказывается от переговоров.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии инициатив со стороны Москвы или Вашингтона о контактах России и Соединённых Штатов на высшем уровне.

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