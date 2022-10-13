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Макрон: при участии в конфликте на Украине Лукашенко должен будет нести ответственность

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Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко «должен взять на себя ответственность» в случае участия в конфликте на Украине.
Макрон: при участии в конфликте на Украине Лукашенко должен будет нести ответственность
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

Макрон отметил, что, если «президент Лукашенко решит ещё больше посвятить себя» конфликту на Украине, «он должен взять на себя ответственность, которая, думаю, не обойдётся для него без проблем».

В конце сентября Лукашенко отверг обвинения в адрес Минска в соагрессии против Украины, отметив, что республика останется союзником России.

Глава белорусского МИД Владимир Макей сообщал, что Белоруссия готова быть участником переговоров между Россией и Украиной и содействовать их продолжению.

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