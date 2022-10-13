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Путин: Россия делает всё для формирования системы равной и неделимой безопасности

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Россия делает всё для создания системы равной и неделимой безопасности, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин: Россия делает всё для формирования системы равной и неделимой безопасности
  • РИА Новости

Такое заявление он сделал в ходе выступления на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

«Вместе с другими азиатскими государствами мы делаем всё для формирования системы равной, неделимой безопасности, основанной на универсальных, признанных принципах международного права, Устава ООН», — заявил Путин.

Кроме того, российский лидер отмечал, что Россия не свернёт с суверенного курса и намерена и дальше продвигать объединительную повестку дня в ООН.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия твёрдо привержена принципу суверенного равенства государств и расширяет сотрудничество с большинством стран.

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