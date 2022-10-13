Путин: Россия делает всё для формирования системы равной и неделимой безопасности
- РИА Новости
Такое заявление он сделал в ходе выступления на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
«Вместе с другими азиатскими государствами мы делаем всё для формирования системы равной, неделимой безопасности, основанной на универсальных, признанных принципах международного права, Устава ООН», — заявил Путин.
Кроме того, российский лидер отмечал, что Россия не свернёт с суверенного курса и намерена и дальше продвигать объединительную повестку дня в ООН.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия твёрдо привержена принципу суверенного равенства государств и расширяет сотрудничество с большинством стран.