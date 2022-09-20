Путин: Россия продолжит продвигать объединительную повестку дня

Россия не свернёт с суверенного курса и намерена и дальше продвигать объединительную повестку дня в ООН, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Что касается России, мы не свернём с нашего суверенного курса, как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединённых Наций намерены и далее продвигать объединительную международную повестку дня», — приводит РИА Новости слова Путина на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.

Он также заявил о готовности России и дальше вносить вклад в поиск эффективных ответов на вызовы и угрозы современности, а также содействовать урегулированию острых региональных конфликтов.

Кроме того, Путин заявил, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия твёрдо привержена принципу суверенного равенства государств и расширяет сотрудничество с большинством стран.