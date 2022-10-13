Макрон: в ближайшие недели Франция перезапустит ещё 10 атомных энергоблоков

Президент Франции Эммануэль Макрон, что ещё десять остановленных энергоблоков вновь заработают в стране в ближайшие недели.

«Сегодня у нас работают 30 из 56 атомных реакторов. В ближайшие недели их будет 40», — приводит РИА Новости слова Макрона в интервью телеканалу France 2.

Он отметил, что целью Франции является иметь в январе 45 работающих энергоблоков.

Ранее директор по энергетической политике Национальной федерации горнодобывающей промышленности и энергетики страны (FNME-CGT) Жюльен Ламберт заявил, что сотрудники крупнейшей во Франции АЭС «Гравлин» 13 октября объявляют забастовку с требованием повысить заработную плату.