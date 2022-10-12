Макрон сообщил, что Франция и Дания работают над поставками ВСУ ещё шести гаубиц CAESAR

Франция вместе с Данией работает над поставками украинской армии ещё шести гаубиц CAESAR, сообщил французский президент Эммануэль Макрон.

«С начала конфликта мы поставили Украине 18 гаубиц CAESAR, а сейчас мы намерены поставить ещё шесть гаубиц. Мы работаем над этими поставками вместе с Данией, поскольку эти орудия изначально предназначались Дании», — сказал он в эфире France 2, его слова приводит ТАСС.

Как ранее писала газета Le Monde со ссылкой на источники, французские власти готовятся передать Украине от шести до 12 артиллерийских установок CAESAR, которые прежде предназначались Дании.

Издание отмечало, что такой «манёвр» остаётся предметом «принципиального политического соглашения».

Макрон при этом заявлял, что Франция не желает новой мировой войны и стремится остановить конфликт на Украине.