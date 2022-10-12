Путин: Западу не стоит отказываться от сотрудничества с Россией

Европейское благополучие последних десятилетий во многом базировалось на сотрудничестве с Россией, это признают и сами европейские чиновники, заявил российский президент Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе. Он призвал Запад не отказываться от сотрудничества с российской стороной.

«Мы продаём свой товар, мы готовы покупать европейские товары, но они же сами не продают. Ввели эмбарго на одну товарную группу, на вторую, на третью — отсюда и дефицит. Мы-то здесь при чём? Опять будут на нас сваливать», — сказал глава государства.

Он напомнил, что дефицит растёт совсем не по вине России.

«Не надо отказываться от сотрудничества с Россией — вот и всё. Что ещё хотел бы отметить — собственно говоря, это подчёркивают сейчас сами еврочиновники самого высшего уровня — что европейское благополучие последних десятилетий во многом базировалось на сотрудничестве с Россией», — сказал Путин.

Также президент России сообщил о готовности Москвы обеспечивать Европу энергоресурсами в осенний и зимний периоды по уцелевшей нитке газопровода «Северный поток».