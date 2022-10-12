МИД России заявил протест Японии из-за испытаний РСЗО HIMARS на Хоккайдо
- AFP
Об этом сообщил МИД России.
Учения Японии и США проводились на полигоне Яусубэцу, уточнило министерство.
«Примечательно, что на этапе, когда эта тренировочная площадка создавалась, МИД Японии заверял в отсутствии планов использовать ее для испытаний подобных дальнобойных вооружений», — подчеркнули в Москве.
Там назвали это ещё одним наглядным примером «реальной «цены» заявлений официального Токио».
Также недоумение вызывает увязка японскими СМИ проведения тренировочных мероприятий с «российской агрессией на Украине».
«Рассматриваем состоявшиеся военные учения как вызов обеспечению безопасности дальневосточного региона нашей страны и настаиваем на немедленном прекращении подобных действий. Японская сторона была также предупреждена о неизбежности ответных адекватных мер в целях блокирования военных угроз России», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел.
В апреле стало известно, что цель американо-японских учений — повышение способности Японии и США «отвечать на возникающие в Восточной Азии угрозы» с учётом проводимой военной спецоперации России на Украине и военного усиления Китая.
В декабре 2021 года расчёты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота России впервые заступили на дежурство на курильском острове Матуа.