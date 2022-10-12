МИД России заявил протест Японии из-за испытаний РСЗО HIMARS на Хоккайдо

МИД России заявил японскому посольству в Москве решительный протест из-за испытаний 10 октября РСЗО HIMARS Силами самообороны Японии во время военных учений с США на полигоне в Хоккайдо недалеко от российских границ. Токио получил предупреждение о том, что российская сторона примет адекватные меры реагирования для блокирования военных угроз.

Об этом сообщил МИД России.

Учения Японии и США проводились на полигоне Яусубэцу, уточнило министерство.

«Примечательно, что на этапе, когда эта тренировочная площадка создавалась, МИД Японии заверял в отсутствии планов использовать ее для испытаний подобных дальнобойных вооружений», — подчеркнули в Москве.

Там назвали это ещё одним наглядным примером «реальной «цены» заявлений официального Токио».

Также недоумение вызывает увязка японскими СМИ проведения тренировочных мероприятий с «российской агрессией на Украине».

«Рассматриваем состоявшиеся военные учения как вызов обеспечению безопасности дальневосточного региона нашей страны и настаиваем на немедленном прекращении подобных действий. Японская сторона была также предупреждена о неизбежности ответных адекватных мер в целях блокирования военных угроз России», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

В апреле стало известно, что цель американо-японских учений — повышение способности Японии и США «отвечать на возникающие в Восточной Азии угрозы» с учётом проводимой военной спецоперации России на Украине и военного усиления Китая.

В декабре 2021 года расчёты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота России впервые заступили на дежурство на курильском острове Матуа.