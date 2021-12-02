В Кремле прокомментировали размещение комплекса «Бастион» на Курилах

Россия может размещать военные объекты на своей территории там, где считает необходимым, это суверенное право государства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что соответствующие планы осуществляются Минобороны России после согласования с Верховным главнокомандующим.

«Россия вольна размещать на своей территории те объекты и в тех районах нашей страны, которые считает целесообразными, это наше суверенное право, это право любого государства», — цитирует Пескова РИА Новости.

2 декабря пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что расчёты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота впервые заступили на дежурство на курильском острове Матуа.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил, что в ближайшее время Россия начнёт строительство военно-морской базы на Курилах.

Зачем Россия строит базу ВМФ на Курилах и как это отразится на отношениях Москвы и Токио — в материале RT.