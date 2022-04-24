Япония и США проведут совместные учения на острове Хоккайдо

Военнослужащие сухопутных Сил самообороны Японии в течение двух недель с сентября по октябрь будут задействованы в совместных учениях с морскими пехотинцами США на острове Хоккайдо, сообщает газета Nikkei.

Предполагается, что в манёврах примут участие более 4 тыс. военных, это будут самые масштабные учения при участии американских морпехов в Японии.

По данным ТАСС, цель мероприятия — повышение способности Японии и США «отвечать на возникающие в Восточной Азии угрозы» с учётом проводимой военной спецоперации России на Украине и военного усиления Китая.

Ранее ВМС Японии и Соединённых Штатов провели учения в Японском море, в рамках которых отработали обмен информацией о запуске баллистической ракеты.

Позже стало известно о других манёврах в Восточно-Китайском и Японском морях при участии ударной группы ВМС Соединённых Штатов во главе с атомным авианосцем Abraham Lincoln и Вооружёнными силами Японии.