Военные США и Японии провели совместные крупномасштабные учения

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Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Abraham Lincoln провела крупномасштабные учения с Вооружёнными силами Японии в Восточно-Китайском и Японском морях, заявил глава Минобороны Японии Нобуо Киси.

«Япония и США продемонстрировали, что поддерживают отличную степень взаимодействия и могут предотвратить попытки одностороннего силового изменения ситуации в нашем регионе», — цитирует ТАСС заявление министра.

По его словам, с японской стороны участвовали ракетные эсминцы, силы ВВС, мобильные амфибийные силы, созданные для обороны отдалённых островов.

Учения продлились десять дней. Они были призваны оказать сдерживающее воздействие на военную активность Китая и КНДР.

Ранее стало известно, что Россия и Вьетнам проведут новые международные военные учения, в рамках которых будут разрабатываться нестандартные решения при выполнении задач и отрабатываться управление подразделениями в сложной обстановке.

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