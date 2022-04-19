Россия и Вьетнам проведут международные военные учения
«Впервые в штабе Восточного военного округа организована и проведена конференция по планированию совместного российско-вьетнамского военного учения», — приводит ТАСС сообщение.
Цель учений — совершенствование практических навыков командиров и штабов в организации учебно-боевых действий и управлении подразделениями в сложной тактической обстановке, а также разработка нестандартных решений при выполнении задач.
Учения предлагается назвать «Континентальный союз — 2022».
В январе в конгрессе США призвали провести военные учения в Европе из-за ситуации вокруг Украины.