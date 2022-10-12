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Власти Израиля одобрили соглашение о демаркации морских границ с Ливаном

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Кабмин Израиля большинством голосов одобрил положения соглашения о демаркации морской границы с Ливаном, заявил израильский премьер-министр Яир Лапид.
Власти Израиля одобрили соглашение о демаркации морских границ с Ливаном
  • Gettyimages.ru

«Правительство подавляющим большинством голосов одобрило принципы соглашения с Ливаном», — написал он в Twitter.

Президент Ливана Мишель Аун ранее прокомментировал намерения Израиля приступить к проведению разведочного бурения на нефть и газ на спорном участке морского шельфа.

Он отметил необходимость срочно возобновить ливано-израильские переговоры при посредничестве США по демаркации морской границы для определения принадлежности шельфовых блоков.

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