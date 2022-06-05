Ливан прокомментировал планы Израиля начать бурение на спорном участке шельфа

Президент Ливана Мишель Аун прокомментировал намерения Израиля приступить к проведению разведочного бурения на нефть и газ на спорном участке морского шельфа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента, Аун отметил, что страна будет оценивать подобные действия как провокацию.

«Ливан расценит любые действия Израиля в спорном пограничном районе как провокацию и враждебный акт», — сказал он.

По его мнению, необходимо срочно возобновить ливано-израильские переговоры при посредничестве США по демаркации морской границы для определения принадлежности шельфовых блоков.

Ранее в Ливане заявили о нарушении израильским БПЛА воздушного пространства страны.