Ливан прокомментировал планы Израиля начать бурение на спорном участке шельфа
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента, Аун отметил, что страна будет оценивать подобные действия как провокацию.
«Ливан расценит любые действия Израиля в спорном пограничном районе как провокацию и враждебный акт», — сказал он.
По его мнению, необходимо срочно возобновить ливано-израильские переговоры при посредничестве США по демаркации морской границы для определения принадлежности шельфовых блоков.
Ранее в Ливане заявили о нарушении израильским БПЛА воздушного пространства страны.