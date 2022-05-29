В Ливане заявили о нарушении израильским БПЛА воздушного пространства страны

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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Израиля зашёл в воздушное пространство Ливана, заявили в пресс-службе ливанской армии.
В Ливане заявили о нарушении израильским БПЛА воздушного пространства страны
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ТАСС, об этом пресс-служба заявила в своих соцсетях.

«Израильский беспилотник появился в ливанском небе со стороны оккупированного района Шебаа и барражировал над Хасбаей и Аркубом», — говорится в заявлении.

Отмечается, что до этого у мыса Рас-эн-Накура был замечен катер израильских ВМС.

18 февраля в воздушное пространство Израиля влетел беспилотник, из-за этого сработали сирены тревоги на севере страны.

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