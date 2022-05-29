В Ливане заявили о нарушении израильским БПЛА воздушного пространства страны
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Как сообщает ТАСС, об этом пресс-служба заявила в своих соцсетях.
«Израильский беспилотник появился в ливанском небе со стороны оккупированного района Шебаа и барражировал над Хасбаей и Аркубом», — говорится в заявлении.
Отмечается, что до этого у мыса Рас-эн-Накура был замечен катер израильских ВМС.
18 февраля в воздушное пространство Израиля влетел беспилотник, из-за этого сработали сирены тревоги на севере страны.