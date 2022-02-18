Беспилотник влетел в воздушное пространство Израиля с территории Ливана
В воздушное пространство Израиля влетел беспилотник, из-за этого сработали сирены тревоги на севере страны. Об этом сообщила израильская армия.
- Gettyimages.ru
«Беспилотник проник в воздушное пространство Израиля из Ливана. В соответствии с протоколом были выпущены перехватчики системы ПВО «Железный купол», — заявили в вооружённых силах.
В связи с этим воздух поднимались истребители.
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