Беспилотник влетел в воздушное пространство Израиля с территории Ливана

В воздушное пространство Израиля влетел беспилотник, из-за этого сработали сирены тревоги на севере страны. Об этом сообщила израильская армия.

«Беспилотник проник в воздушное пространство Израиля из Ливана. В соответствии с протоколом были выпущены перехватчики системы ПВО «Железный купол», — заявили в вооружённых силах.

В связи с этим воздух поднимались истребители.