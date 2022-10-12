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Помощник президента России Ушаков прокомментировал отказ Зеленского от переговоров

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Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал отказ украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Помощник президента России Ушаков прокомментировал отказ Зеленского от переговоров
  • РИА Новости

«Всем известны высказывания Зеленского, что он не будет вести переговоры с Путиным. В этой связи я просто вспомню известную фразу — никогда не говори никогда», — цитирует его ТАСС.

Зеленский в обращении к лидерам стран G7 вновь объявил, что не желает вести диалог с властями России относительно урегулирования ситуации на Украине.

До этого президент Украины заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, фразу Путина о том, что чем дольше затягиваются переговоры, тем сложнее будет договариваться, нужно воспринимать всерьёз.

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