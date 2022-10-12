Помощник президента России Ушаков прокомментировал отказ Зеленского от переговоров

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал отказ украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Всем известны высказывания Зеленского, что он не будет вести переговоры с Путиным. В этой связи я просто вспомню известную фразу — никогда не говори никогда», — цитирует его ТАСС.

Зеленский в обращении к лидерам стран G7 вновь объявил, что не желает вести диалог с властями России относительно урегулирования ситуации на Украине.

До этого президент Украины заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, фразу Путина о том, что чем дольше затягиваются переговоры, тем сложнее будет договариваться, нужно воспринимать всерьёз.