Узнать больше

LRT: президента Литвы Науседу раскритиковали из-за сравнения бундесвера с девушкой

Короткая ссылка
Высказывание президента Литвы Гитанаса Науседы о сравнении бундесвера с девушкой вызвало скандал в стране, сообщает LRT.
LRT: президента Литвы Науседу раскритиковали из-за сравнения бундесвера с девушкой
  • AP

«Немецкая армия — это не девушка, которую можно пригласить провести хороший вечер на свежем воздухе, ей нужен брачный договор», — цитирует издание главу государства.

Отмечается, что высказывание Науседы вызвало шквал негодования со стороны правозащитников, так как многие сочли его сексистским и обесценивающим женщин.

«Президент страны не должен позволять себе такие высказывания. Грустно, что Литва продолжает следовать плохим традициям: раньше у нас был премьер, который говорил, что женщины должны украшать кабинет, а теперь президент, который позволяет себе такие шутки», — заявила доктор Центра развития равных возможностей для мужчин и женщин Маргарита Янкаускайте.

Глава управления по правам человека страны Юрате Юшкайте, комментируя высказывание президента, назвала его шутку типично сексистской речью, где «женщина стала инструментом мужчины, а не активной личностью с собственным мнением».

В конце сентября канцлер Германии Олаф Шольц заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о продолжении поддержки Киева со стороны ФРГ.

По данным портала Business Insider, поставки оружия Украине истощили запасы вооружённых сил Германии. В случае войны бундесверу хватит боеприпасов не более чем на два дня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить