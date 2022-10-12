LRT: президента Литвы Науседу раскритиковали из-за сравнения бундесвера с девушкой

Высказывание президента Литвы Гитанаса Науседы о сравнении бундесвера с девушкой вызвало скандал в стране, сообщает LRT.

«Немецкая армия — это не девушка, которую можно пригласить провести хороший вечер на свежем воздухе, ей нужен брачный договор», — цитирует издание главу государства.

Отмечается, что высказывание Науседы вызвало шквал негодования со стороны правозащитников, так как многие сочли его сексистским и обесценивающим женщин.

«Президент страны не должен позволять себе такие высказывания. Грустно, что Литва продолжает следовать плохим традициям: раньше у нас был премьер, который говорил, что женщины должны украшать кабинет, а теперь президент, который позволяет себе такие шутки», — заявила доктор Центра развития равных возможностей для мужчин и женщин Маргарита Янкаускайте.

Глава управления по правам человека страны Юрате Юшкайте, комментируя высказывание президента, назвала его шутку типично сексистской речью, где «женщина стала инструментом мужчины, а не активной личностью с собственным мнением».

В конце сентября канцлер Германии Олаф Шольц заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о продолжении поддержки Киева со стороны ФРГ.

По данным портала Business Insider, поставки оружия Украине истощили запасы вооружённых сил Германии. В случае войны бундесверу хватит боеприпасов не более чем на два дня.