В МИД Китая напомнили о военном плане США двадцатилетней давности по захвату семи стран

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в своих соцсетях отрывок речи, датируемой 2007 годом, генерала армии Сухопутных войск Соединённых Штатов в отставке Уэсли Кларка, в ходе которой он поделился военными планами Министерства обороны США по захвату и уничтожению правительств в Ираке, Сирии, Ливане, Ливии, Сомали, Судане и Иране.

«Когда у тебя есть только молоток, всё выглядит как гвоздь», — подписал видеоролик Чжао Лицзянь. Его слова приводит РИА Новости.

В августе Чжао Лицзянь опубликовал картинку, посредством которой высмеял лицемерие Запада в вопросах демократии.

На ней были продемонстрированы рисованные изображения конфликтов в Ираке, Афганистане и на Кубе, где на американских танке, самолёте, выпускающем ракеты, и корабле было написано «Демократия».