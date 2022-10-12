В МИД Китая напомнили о военном плане США двадцатилетней давности по захвату семи стран
«Когда у тебя есть только молоток, всё выглядит как гвоздь», — подписал видеоролик Чжао Лицзянь. Его слова приводит РИА Новости.
В августе Чжао Лицзянь опубликовал картинку, посредством которой высмеял лицемерие Запада в вопросах демократии.
На ней были продемонстрированы рисованные изображения конфликтов в Ираке, Афганистане и на Кубе, где на американских танке, самолёте, выпускающем ракеты, и корабле было написано «Демократия».