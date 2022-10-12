Узнать больше

В МИД Китая напомнили о военном плане США двадцатилетней давности по захвату семи стран

Короткая ссылка
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в своих соцсетях отрывок речи, датируемой 2007 годом, генерала армии Сухопутных войск Соединённых Штатов в отставке Уэсли Кларка, в ходе которой он поделился военными планами Министерства обороны США по захвату и уничтожению правительств в Ираке, Сирии, Ливане, Ливии, Сомали, Судане и Иране.

«Когда у тебя есть только молоток, всё выглядит как гвоздь», — подписал видеоролик Чжао Лицзянь. Его слова приводит РИА Новости.

В августе Чжао Лицзянь опубликовал картинку, посредством которой высмеял лицемерие Запада в вопросах демократии.

На ней были продемонстрированы рисованные изображения конфликтов в Ираке, Афганистане и на Кубе, где на американских танке, самолёте, выпускающем ракеты, и корабле было написано «Демократия».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить