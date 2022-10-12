Байден высказался о возможности применения Россией ядерного оружия

Американский лидер Джо Байден заявил, что не верит, что российский президент Владимир Путин примет решение о применении ядерного оружия.

«Я не думаю, что он это сделает», — заявил он в интервью CNN.

Тем не менее, по словам Байдена, в Вашингтоне обсуждают ответ на возможное применение Москвой ядерного оружия.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что в западных странах пытаются ввести в оборот ядерную риторику, хотя Россия никому не угрожает применением ядерного оружия.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.