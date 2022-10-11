Госдеп: диалог о судьбе украинского конфликта должен состояться между Россией и Украиной

Соединённые Штаты считают, что диалог о судьбе украинского конфликта в конечном счёте должен состояться между Россией и Украиной, а не Западом. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

«Это в конечном счёте должны быть переговоры, дипломатия и диалог между Украиной и Россией», — заявил он в ходе брифинга.

Прайс отметил, что если Москва стремится продемонстрировать серьёзный настрой по отношению к переговорам с Киевом, то ей следует прекратить обстрелы Украины.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты не ищут конфликта с Россией и не отправят войска на Украину.