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Госдеп: диалог о судьбе украинского конфликта должен состояться между Россией и Украиной

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Соединённые Штаты считают, что диалог о судьбе украинского конфликта в конечном счёте должен состояться между Россией и Украиной, а не Западом. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.
Госдеп: диалог о судьбе украинского конфликта должен состояться между Россией и Украиной
  • AFP

«Это в конечном счёте должны быть переговоры, дипломатия и диалог между Украиной и Россией», — заявил он в ходе брифинга.

Прайс отметил, что если Москва стремится продемонстрировать серьёзный настрой по отношению к переговорам с Киевом, то ей следует прекратить обстрелы Украины. 

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты не ищут конфликта с Россией и не отправят войска на Украину.

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