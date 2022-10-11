В Белом доме заявили, что США не стремятся к конфликту с Россией
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«Мы не стремимся к конфликту с Россией, и президент Джо Байден обозначил это предельно чётко», — цитирует его РИА Новости.
Кирби отметил, что власти США не намерены отправлять военнослужащих на Украину.
Кирби также сообщил, что первые два комплекса ПВО NASAMS прибудут на Украину в «ближайшем будущем».
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что поставки Киеву систем противовоздушной обороны сделают конфликт на Украине «дольше и больнее» для украинской стороны и не изменят целеполагания России.