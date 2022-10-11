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В Белом доме заявили, что США не стремятся к конфликту с Россией

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Соединённые Штаты не ищут конфликта с Россией и не отправят войска на Украину, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
В Белом доме заявили, что США не стремятся к конфликту с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © Bo Zaunders

«Мы не стремимся к конфликту с Россией, и президент Джо Байден обозначил это предельно чётко», — цитирует его РИА Новости.

Кирби отметил, что власти США не намерены отправлять военнослужащих на Украину.

Кирби также сообщил, что первые два комплекса ПВО NASAMS прибудут на Украину в «ближайшем будущем».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что поставки Киеву систем противовоздушной обороны сделают конфликт на Украине «дольше и больнее» для украинской стороны и не изменят целеполагания России.

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