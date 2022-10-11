Драги заявил, что страны G7 должны совместно решать проблему высоких цен на газ
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«Цены на энергоносители всё слишком высоки. Это проблема, которую мы должны рассматривать вместе», — цитирует его РИА Новости.
Драги отметил, что европейцам удалось диверсифицировать источники энергии и стать более независимыми от российского газа.
Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал рецессию в Италии в 2023 году в связи с высокими ценами на энергоносители.
Газета The Wall Street Journal писала, что энергетический кризис в европейских странах наиболее выгоден американской экономике, поскольку высокие цены на газ вынуждают европейские компании переносить своё производство в Соединённые Штаты.