Драги заявил, что страны G7 должны совместно решать проблему высоких цен на газ

Премьер-министр Италии Марио Драги в ходе саммита G7 заявил о необходимости совместного решения проблемы роста цен на газ.

«Цены на энергоносители всё слишком высоки. Это проблема, которую мы должны рассматривать вместе», — цитирует его РИА Новости.

Драги отметил, что европейцам удалось диверсифицировать источники энергии и стать более независимыми от российского газа.

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал рецессию в Италии в 2023 году в связи с высокими ценами на энергоносители.

Газета The Wall Street Journal писала, что энергетический кризис в европейских странах наиболее выгоден американской экономике, поскольку высокие цены на газ вынуждают европейские компании переносить своё производство в Соединённые Штаты.