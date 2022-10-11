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Драги заявил, что страны G7 должны совместно решать проблему высоких цен на газ

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Премьер-министр Италии Марио Драги в ходе саммита G7 заявил о необходимости совместного решения проблемы роста цен на газ.
Драги заявил, что страны G7 должны совместно решать проблему высоких цен на газ
  • AP
  • © Darko Bandic

«Цены на энергоносители всё слишком высоки. Это проблема, которую мы должны рассматривать вместе», — цитирует его РИА Новости.

Драги отметил, что европейцам удалось диверсифицировать источники энергии и стать более независимыми от российского газа. 

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал рецессию в Италии в 2023 году в связи с высокими ценами на энергоносители.

Газета The Wall Street Journal писала, что энергетический кризис в европейских странах наиболее выгоден американской экономике, поскольку высокие цены на газ вынуждают европейские компании переносить своё производство в Соединённые Штаты.

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