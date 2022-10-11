Кабмин Саудовской Аравии заявил о ключевой роли ОПЕК+ в балансе рынка нефти
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Саудовского агентства новостей по итогам заседания.
«Кабинет министров рассмотрел итоги встречи стран — участниц соглашения ОПЕК+, отметив ключевую роль альянса в достижении баланса и стабильности на мировом рынке нефти и, в свою очередь, в поддержке мировой экономики», — говорится в заключении саудовского правительства.
5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал победой здравого смысла решение ОПЕК+.