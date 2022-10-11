МИД: Россия не получала по дипканалам предложений о переговорах с Западом в Турции

Россия не получала по дипканалам предложений о переговорах со странами Запада в Турции, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Россия не получала по дипломатическим каналам никаких предложений о проведении на территории Турции переговоров между Москвой, Берлином, Вашингтоном и Парижем», — приводит РИА Новости слова Захаровой на брифинге.

Она отметила, что на данный момент дополнительной информации по этому поводу нет.

Ранее председатель объединённого парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель заявил, что переговоры между Россией, США, Германией, Британией и Францией можно провести в Стамбуле.

30 сентября российский лидер Владимир Путин призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.

После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.