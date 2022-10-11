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Орбан: мира на Украине можно достигнуть только посредством переговоров России и США

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Мир на Украине может быть достигнут только после переговоров России и США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан: мира на Украине можно достигнуть только посредством переговоров России и США
  • AFP
  • © Michal Cizek

«Перемирие должно быть заключено не между Россией и Украиной, а между Вашингтоном и Москвой. Тот, кто думает, что этот конфликт будет завершён путём российско-украинских переговоров, не живёт в этом мире. Реальность выглядит иначе», — приводит слова Орбана издание Handelsblatt.

По его словам, Украина способна продолжать боевые действия только благодаря помощи США.

Он добавил, что не считает американского лидера Джо Байдена подходящим переговорщиком.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что риторика Байдена спровоцировала начало российской спецоперации на Украине.

30 сентября Путин призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.

После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.

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