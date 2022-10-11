Лавров встретится 11 октября с главой МИД Венесуэлы
- globallookpress.com
- © MFA Russia
Об этом она сказала в ходе брифинга.
«В период с 11 по 14 сентября с целью участия в международном форуме Российской энергетической недели в России находится венесуэльская делегация во главе с министром иностранных дел этой страны. Сегодня вечером состоится встреча министров иностранных дел наших стран», — цитирует её РИА Новости.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил уверенность, что европейские страны и Соединённые Штаты совершают самоубийство, вводя антироссийские санкции.