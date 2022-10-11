Лавров встретится 11 октября с главой МИД Венесуэлы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 октября встретится с главой МИД Венесуэлы Карлосом Фариа, прибывшим для участия в Российской энергетической неделе.

Об этом она сказала в ходе брифинга.

«В период с 11 по 14 сентября с целью участия в международном форуме Российской энергетической недели в России находится венесуэльская делегация во главе с министром иностранных дел этой страны. Сегодня вечером состоится встреча министров иностранных дел наших стран», — цитирует её РИА Новости.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил уверенность, что европейские страны и Соединённые Штаты совершают самоубийство, вводя антироссийские санкции.