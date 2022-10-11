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Венгерский премьер Орбан удивился отсутствию «его хорошего друга Трампа» в Twitter

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, создавший аккаунт в Twitter, удивился отсутствию бывшего президента США и его «хорошего друга» Дональда Трампа.
Венгерский премьер Орбан удивился отсутствию «его хорошего друга Трампа» в Twitter
  • AFP
  • © Ludovic MARIN

«После одного дня, проведённого мной в Twitter, меня занимает один вопрос. Где мой хороший друг Дональд Трамп?» — написал Орбан. Он сопроводил свой пост мемом с Квентином Тарантино из фильма «Криминальное чтиво».

В 2021 году ряд социальных сетей, в том числе Twitter, заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января.

Сам Трамп утверждает, что никогда не вернётся в Twitter, и сделал выбор в пользу собственной соцсети Truth.

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