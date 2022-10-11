Венгерский премьер Орбан удивился отсутствию «его хорошего друга Трампа» в Twitter

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, создавший аккаунт в Twitter, удивился отсутствию бывшего президента США и его «хорошего друга» Дональда Трампа.

«После одного дня, проведённого мной в Twitter, меня занимает один вопрос. Где мой хороший друг Дональд Трамп?» — написал Орбан. Он сопроводил свой пост мемом с Квентином Тарантино из фильма «Криминальное чтиво».

В 2021 году ряд социальных сетей, в том числе Twitter, заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января.

Сам Трамп утверждает, что никогда не вернётся в Twitter, и сделал выбор в пользу собственной соцсети Truth.