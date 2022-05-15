Трамп заявил, что никогда не вернётся в Twitter

Короткая ссылка
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не вернётся в Twitter и сделал выбор в пользу собственной соцсети Truth.
Трамп заявил, что никогда не вернётся в Twitter
  • Gettyimages.ru
  • © Brandon Bell

«Признателен за предложение, но я никогда не вернусь в Twitter», — цитирует его РИА Новости.

Трамп также назвал завышенной цену, которую готов заплатить за соцсеть американский предприниматель Илон Маск.

«Только дурак купил бы Twitter за такие деньги. А Илон не дурак», — отметил он.

25 апреля стало известно, что Илон Маск заключил сделку о покупке Twitter за $44 млрд.

Маск также подтвердил своё намерение восстановить экс-президенту США Дональду Трампу доступ к социальной сети.

Позже американский предприниматель заявил, что сделка по покупке Twitter приостановлена, пока проводится проверка данных о числе фейковых аккаунтов в соцсети.

После этого сообщения акции Twitter упали на предварительных торгах на 20%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить