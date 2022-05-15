Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не вернётся в Twitter и сделал выбор в пользу собственной соцсети Truth.

«Признателен за предложение, но я никогда не вернусь в Twitter», — цитирует его РИА Новости.

Трамп также назвал завышенной цену, которую готов заплатить за соцсеть американский предприниматель Илон Маск.

«Только дурак купил бы Twitter за такие деньги. А Илон не дурак», — отметил он.

25 апреля стало известно, что Илон Маск заключил сделку о покупке Twitter за $44 млрд.

Маск также подтвердил своё намерение восстановить экс-президенту США Дональду Трампу доступ к социальной сети.

Позже американский предприниматель заявил, что сделка по покупке Twitter приостановлена, пока проводится проверка данных о числе фейковых аккаунтов в соцсети.

После этого сообщения акции Twitter упали на предварительных торгах на 20%.