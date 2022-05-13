Маск заявил о приостановке сделки по Twitter на время проверки данных о фейковых аккаунтах
- AP
«Сделка с Twitter временно приостановлена в ожидании подробностей, подтверждающих, что спамовые и фейковые учётные записи действительно представляют менее 5% пользователей», — написал Маск в микроблоге.
По данным РИА Новости, акции Tesla дорожают на предторгах более чем на 5%.
25 апреля стало известно, что Илон Маск заключил сделку о покупке Twitter за $44 млрд.
Предприниматель также подтвердил своё намерение восстановить экс-президенту США Дональду Трампу доступ к социальной сети Twitter.