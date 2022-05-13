Маск заявил о приостановке сделки по Twitter на время проверки данных о фейковых аккаунтах

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что сделка по покупке Twitter приостановлена, пока проводится проверка данных по числу фейковых аккаунтов в соцсети. После этого сообщения акции Twitter упали на предварительных торгах на 20%.

«Сделка с Twitter временно приостановлена в ожидании подробностей, подтверждающих, что спамовые и фейковые учётные записи действительно представляют менее 5% пользователей», — написал Маск в микроблоге.

По данным РИА Новости, акции Tesla дорожают на предторгах более чем на 5%.

25 апреля стало известно, что Илон Маск заключил сделку о покупке Twitter за $44 млрд.

Предприниматель также подтвердил своё намерение восстановить экс-президенту США Дональду Трампу доступ к социальной сети Twitter.