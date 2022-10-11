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Лавров: Запад должен осознать ответственность за спекуляции на тему ядерного оружия России

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что западные государства, которые спекулируют на теме возможного применения Россией ядерного оружия, должны осознавать свою ответственность.

«Я надеюсь, что те, кто постоянно спекулирует на теме ядерной войны, на теме, дескать, организации Российской Федерацией провокаций с использованием оружия массового уничтожения, надеюсь, они осознают свою ответственность», — цитирует Лаврова РИА Новости.

В эфире «Россия 1» министр также отметил, что российская сторона призывает страны Запада «искусственно не раздувать» тему ядерной угрозы.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что в западных странах пытаются ввести в оборот ядерную риторику, хотя Россия никому не угрожает применением ядерного оружия.

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