Лавров: Запад должен осознать ответственность за спекуляции на тему ядерного оружия России
«Я надеюсь, что те, кто постоянно спекулирует на теме ядерной войны, на теме, дескать, организации Российской Федерацией провокаций с использованием оружия массового уничтожения, надеюсь, они осознают свою ответственность», — цитирует Лаврова РИА Новости.
В эфире «Россия 1» министр также отметил, что российская сторона призывает страны Запада «искусственно не раздувать» тему ядерной угрозы.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что в западных странах пытаются ввести в оборот ядерную риторику, хотя Россия никому не угрожает применением ядерного оружия.