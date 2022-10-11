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Junge Welt: депутат бундестага заявила о стремлении Запада разорить Россию

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Депутат бундестага Севим Дагделен заявила, что одна из главных целей Запада — разорение России.
Junge Welt: депутат бундестага заявила о стремлении Запада разорить Россию
  • AFP
  • © John MACDOUGALL

Об этом говорится в её статье, основанной на её же эссе «Разорение России и уничтожение Китая», в Junge Welt.

По её мнению, НАТО и ФРГ стремится к тому, чтобы примирение России и Украины не состоялось.

«Западная стратегия глупа и безответственна... с каждым днём ​​и с каждой дополнительной поставкой оружия Киеву возрастает опасность перерастания конфликта в третью мировую войну, что неизбежно приведёт к ядерному уничтожению Европы. Во-вторых, это просто цинично», — указала она.

При этом депутат подчеркнула, что от развязанной против России экономической войны с целью «загубить» Москву в реальности страдают не россияне, а миллионы европейцев.

«Из-за санкционной политики всё немецкое производство, основанное на дешёвых и надёжных поставках топлива из России, оказалось на кону... Евро падает по отношению к доллару... а миллионы людей в Европе разорены», — подчеркнула она.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия будет вынуждена принимать адекватные контрмеры из-за действий Запада на Украине.

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