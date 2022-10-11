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WP: премьер Польши обвинил Осло в попытке нажиться на газе на фоне снижения поставок из России

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с обвинением в адрес Норвегии, заявив, что страна пытается нажиться на экспорте газа в Европу после снижения поставок из России.

Об этом пишет газета The Washington Post.

«Премьер-министр Польши призвал Норвегию поделиться её «чрезмерными, гигантскими» доходами с Украиной, обвинив Осло в косвенной наживе на конфликте», — пишет издание.

По информации издания, норвежские власти полностью не согласны с обвинением.

Ранее обозреватель The Washington Post Эмили Раухала заявила, что западные эксперты раскритиковали Норвегию за «агрессивное» обогащение за счёт украинского кризиса.

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