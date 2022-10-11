WP: премьер Польши обвинил Осло в попытке нажиться на газе на фоне снижения поставок из России
Об этом пишет газета The Washington Post.
«Премьер-министр Польши призвал Норвегию поделиться её «чрезмерными, гигантскими» доходами с Украиной, обвинив Осло в косвенной наживе на конфликте», — пишет издание.
По информации издания, норвежские власти полностью не согласны с обвинением.
Ранее обозреватель The Washington Post Эмили Раухала заявила, что западные эксперты раскритиковали Норвегию за «агрессивное» обогащение за счёт украинского кризиса.