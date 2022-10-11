WP: премьер Польши обвинил Осло в попытке нажиться на газе на фоне снижения поставок из России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с обвинением в адрес Норвегии, заявив, что страна пытается нажиться на экспорте газа в Европу после снижения поставок из России.

Об этом пишет газета The Washington Post. «Премьер-министр Польши призвал Норвегию поделиться её «чрезмерными, гигантскими» доходами с Украиной, обвинив Осло в косвенной наживе на конфликте», — пишет издание. По информации издания, норвежские власти полностью не согласны с обвинением. Ранее обозреватель The Washington Post Эмили Раухала заявила, что западные эксперты раскритиковали Норвегию за «агрессивное» обогащение за счёт украинского кризиса.