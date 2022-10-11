В Японии отменили коронавирусные ограничения на въезд туристов

Япония впервые за 2,5 года отменила введённые из-за пандемии коронавируса ограничения на въезд в страну для туристов.

Об этом информирует РИА Новости.

Уточняется, что ограничения снимаются с въезжающих в страну туристов с бизнес- и учебными целями.

Кроме того, для некоторых стран снова действует разрешение на краткосрочное посещение Японии без визы.

Отмечается, что туристам необходимо предоставить сертификат, подтверждающий прохождение трёхкратной вакцинации одним из признанных ВОЗ вакцин, или же отрицательный ПЦР-тест, который был взят не ранее чем за 72 часа до вылета.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.