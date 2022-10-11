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Трасс заявила о необходимости проведения саммита НАТО после ударов по Украине

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выразила уверенность в необходимости проведения в ближайшие дни экстренного саммита НАТО после ракетных ударов по территории Украины.

Об этом говорится в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит.

Согласно релизу, Трасс намерена настоять на проведении саммита в ходе встречи лидеров стран G7, которая пройдёт во вторник, 11 октября.

Министерство обороны России сообщило, что российские вооружённые силы 10 октября нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.

Президент России Владимир Путин предупредил, что в случае продолжения Киевом терактов в России ответ Москвы будет жёстким.

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