Трасс заявила о необходимости проведения саммита НАТО после ударов по Украине

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выразила уверенность в необходимости проведения в ближайшие дни экстренного саммита НАТО после ракетных ударов по территории Украины.

Об этом говорится в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит.

Согласно релизу, Трасс намерена настоять на проведении саммита в ходе встречи лидеров стран G7, которая пройдёт во вторник, 11 октября.

Министерство обороны России сообщило, что российские вооружённые силы 10 октября нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.

Президент России Владимир Путин предупредил, что в случае продолжения Киевом терактов в России ответ Москвы будет жёстким.