Датский остров Борнхольм, находящийся возле газопровода «Северный поток», остался без электричества.

Точная причина сбоя пока неизвестна, при этом TV2 сообщает, что, возможно, он произошёл из-за разрыва или неисправности подводного кабеля между Борнхольмом и Швецией.

Уточняется, что в 10:25 по местному времени две трети острова получили электроэнергию, однако на остальной территории она всё ещё отсутствует.

6 октября служба безопасности Швеции заявила о завершении расследования на месте утечек на нитках трубопровода «Северный поток».

Кроме того, официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин намекнула, что за взрывами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоят Соединённые Штаты.