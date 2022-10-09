Представитель МИД Китая Хуа Чуньин намекнула на участие США во взрывах на «Северных потоках»
«Кто стоит за диверсией на «Северном потоке»? Кто является крупнейшим бенефициаром?» — цитирует её РИА Новости.
Дипломат также выложила три скриншота. На первой фотографии Хуа Чуньин показала высказывание американского лидера Джо Байдена, который обещал «покончить с «Северным потоком».
На следующем скриншоте перечислялись «огромные возможности», которые открылись перед Вашингтоном после диверсии.
На третьей фотографии дипломат напомнила о сообщении Пентагона о тренировках американских пловцов-спецназовцев.
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев ранее назвал США главными выгодополучателями от взрывов на «Северных потоках».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что в феврале президент США Джо Байден обещал избавиться от «Северного потока — 2».
Как пояснила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, Байден обещал не уничтожить газопровод «Северный поток — 2», а не допустить его ввода в строй.