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Представитель МИД Китая Хуа Чуньин намекнула на участие США во взрывах на «Северных потоках»

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Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин намекнула в своих соцсетях, что за взрывами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоят Соединённые Штаты.

«Кто стоит за диверсией на «Северном потоке»? Кто является крупнейшим бенефициаром?» — цитирует её РИА Новости.

Дипломат также выложила три скриншота. На первой фотографии Хуа Чуньин показала высказывание американского лидера Джо Байдена, который обещал «покончить с «Северным потоком».

На следующем скриншоте перечислялись «огромные возможности», которые открылись перед Вашингтоном после диверсии.

На третьей фотографии дипломат напомнила о сообщении Пентагона о тренировках американских пловцов-спецназовцев.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев ранее назвал США главными выгодополучателями от взрывов на «Северных потоках».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что в феврале президент США Джо Байден обещал избавиться от «Северного потока — 2».

Как пояснила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, Байден обещал не уничтожить газопровод «Северный поток — 2», а не допустить его ввода в строй.

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