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Глава администрации Тайваня заявила о бескомпромиссной позиции по суверенитету

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Народ Тайваня не согласится на компромисс в отношении суверенитета и демократических свобод, заявила глава администрации острова Цай Инвэнь.

«Главный консенсус тайваньского народа и правящих и оппозиционных партий заключается в том, что в вопросах защиты суверенитета и образа жизни, основанного на демократических свободах, нет места для компромисса», — цитирует её Центральное информационное агентство Тайваня (СNA).

Инвэнь подчеркнула, что конфронтация «не вариант для обеих сторон пролива». По словам главы администрации острова, мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также уважение стремлений жителей региона к суверенитету, демократии и свободе будут основой для возобновления позитивного развития отношений между сторонами.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск в интервью Financial Times предложил сделать Тайвань специальным административным районом Китая по аналогии с Гонконгом и Макао.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на предложение предпринимателя заявила, что вопрос Тайваня является внутренним делом Китая, Пекин будет стремиться к мирному воссоединению страны по формуле «одна страна — две системы».

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