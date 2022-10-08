В МИД КНР ответили на предложения Илона Маска по Тайваню
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«Во-первых, тайваньский вопрос является внутренним делом Китая. Позиция Китая в решении тайваньского вопроса последовательна и ясна. Мы будем придерживаться основного курса на мирное воссоединение страны, принципа «одна страна — две системы», — приводит РИА Новости слова Нин.
Она отметила, что КНР будет пресекать попытки отколоть Тайвань, а также приложит усилия по сохранению территориальной целостности страны.
Ранее Маск в интервью Financial Times предложил сделать Тайвань специальным административным районом Китая по аналогии с Гонконгом и Макао.