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В МИД КНР ответили на предложения Илона Маска по Тайваню

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Вопрос Тайваня является внутренним делом Китая, Пекин будет стремиться к мирному воссоединению страны по формуле «одна страна — две системы», заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на предложение предпринимателя Илона Маска сделать Тайвань особым административным районом Китая.
В МИД КНР ответили на предложения Илона Маска по Тайваню
  • AP
  • © Patrick Pleul/Pool

«Во-первых, тайваньский вопрос является внутренним делом Китая. Позиция Китая в решении тайваньского вопроса последовательна и ясна. Мы будем придерживаться основного курса на мирное воссоединение страны, принципа «одна страна — две системы», — приводит РИА Новости слова Нин.

Она отметила, что КНР будет пресекать попытки отколоть Тайвань, а также приложит усилия по сохранению территориальной целостности страны.

Ранее Маск в интервью Financial Times предложил сделать Тайвань специальным административным районом Китая по аналогии с Гонконгом и Макао.

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