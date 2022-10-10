Катер ВМС Израиля вошёл в территориальные воды Ливана у мыса Эн-Накура

Ливанская армия сообщила о заходе в территориальные воды страны сторожевого катера ВМС Израиля у мыса Эн-Накура.

«9 октября 2022 года в 19:07 вражеский израильский катер вторгся в территориальные воды Ливана напротив мыса Эн-Накура на расстоянии 259 м (и находился там. — RT) в течение 35 минут», — приводит заявление ТАСС со ссылкой на агентство Аль-Ватания.

Военные Ливана проинформировали о нарушении Израилем резолюции 1701 Совбеза ООН, регламентирующей режим прекращения огня на границе после 2006 года, командование Временных сил ООН в Ливане.

Ранее президент Ливана Мишель Аун прокомментировал намерения Израиля приступить к проведению разведочного бурения на нефть и газ на спорном участке морского шельфа.