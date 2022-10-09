Журналист Орбитовский посоветовал жителям Польши сесть в тюрьму, чтобы не платить за свет
Журналист рассказал, что он является учителем литературы в одном из польских исправительных учреждений. В ходе одного из уроков Орбитовский затронул проблему роста цен на газ и электричество в стране.
«Ребята фыркнули от смеха. Я услышал: «Нам плевать, нас это не касается», — цитирует журналиста РИА Новости.
Именно тогда, по словам Орбитовского, он нашёл возможность не платить по счетам за электричество.
«Нужно немедленно сесть в тюрьму», — заключил он.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страну ждёт тяжёлая зима.