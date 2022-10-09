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Журналист Орбитовский посоветовал жителям Польши сесть в тюрьму, чтобы не платить за свет

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Польский журналист Лукаш Орбитовский в шутливой форме посоветовал жителям Польши сесть в тюрьму, чтобы больше не оплачивать растущие счета за электроэнергию. Его слова приводит издание Onet.pl.

Журналист рассказал, что он является учителем литературы в одном из польских исправительных учреждений. В ходе одного из уроков Орбитовский затронул проблему роста цен на газ и электричество в стране.

«Ребята фыркнули от смеха. Я услышал: «Нам плевать, нас это не касается», — цитирует журналиста РИА Новости.

Именно тогда, по словам Орбитовского, он нашёл возможность не платить по счетам за электричество.

«Нужно немедленно сесть в тюрьму», — заключил он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страну ждёт тяжёлая зима.

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