Премьер Польши заявил, что его страну ждёт тяжёлая зима
- AFP
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Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, кризис затронул Европу и весь мир.
Он добавил, что поляки тоже «должны латать дыры».
«Мы заботимся о том, чтобы очень трудной зимой, я хочу подчеркнуть — это будет трудная зима, мы могли её пройти не замочив ног», — сказал Моравецкий.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не станет поддерживать антироссийские санкции в энергетике и ядерной сфере, наносящие ущерб безопасности страны.