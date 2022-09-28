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Премьер Польши заявил, что его страну ждёт тяжёлая зима

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страну ждёт тяжёлая зима. Об этом он сказал в ходе заседания Национального совета развития.
Премьер Польши заявил, что его страну ждёт тяжёлая зима
  • AFP
  • © Ludovic MARIN

Об этом информирует РИА Новости.

По его словам, кризис затронул Европу и весь мир. 

Он добавил, что поляки тоже «должны латать дыры».

«Мы заботимся о том, чтобы очень трудной зимой, я хочу подчеркнуть — это будет трудная зима, мы могли её пройти не замочив ног», — сказал Моравецкий.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не станет поддерживать антироссийские санкции в энергетике и ядерной сфере, наносящие ущерб безопасности страны.

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