Премьер Польши заявил, что его страну ждёт тяжёлая зима

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страну ждёт тяжёлая зима. Об этом он сказал в ходе заседания Национального совета развития.

Об этом информирует РИА Новости.

По его словам, кризис затронул Европу и весь мир.

Он добавил, что поляки тоже «должны латать дыры».

«Мы заботимся о том, чтобы очень трудной зимой, я хочу подчеркнуть — это будет трудная зима, мы могли её пройти не замочив ног», — сказал Моравецкий.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не станет поддерживать антироссийские санкции в энергетике и ядерной сфере, наносящие ущерб безопасности страны.