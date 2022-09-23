В Венгрии заявили, что не поддержат антироссийские санкции в энергетике и ядерной сфере
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«Мы никогда не давали согласия на какие-либо санкции в сфере энергетики, которые нанесли бы ущерб нашим национальным интересам, и мы не дадим согласия на подобные санкции в будущем», — сказал он.
Так министр ответил на вопрос, поддержит ли Венгрия анонсированные санкции ЕС.
По словам Сийярто, Будапешт категорически не согласится на какие-либо рестрикции в ядерной сфере, так как это повредит энергетической безопасности страны.
«И, если говорить честно, я не вижу, как Украине помогут сложности с нашей энергетической безопасностью», — добавил он.
Как ранее заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в случае снятия санкций с России европейская экономика могла бы восстановиться и избежать рецессии.
По данным агентства Bloomberg, Латвия, Литва, Эстония, Ирландия и Польша предложили запретить передачу России долларовых банкнот и ужесточить ограничения на операции с криптовалютой.