Премьер Эстонии Каллас признала, что санкции против России становится вводить всё труднее
«Становится всё труднее вводить санкции. Осталось не так много элементов, на которые мы можем наложить санкции. Вот в чём проблема», — сказала Каллас.
Политик добавила, что «усталость от войны» и внутренние проблемы стран ЕС усложняют единство в Евросоюзе.
Ранее она уже заявляла, что у ЕС остаётся всё меньше инструментов давления на Россию.
6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть.