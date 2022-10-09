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Премьер Эстонии Каллас признала, что санкции против России становится вводить всё труднее

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Евросоюзу всё труднее вводить новые санкции против России, предупредила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в беседе с газетой The Telegraph. По её словам, это происходит от усталости, которое испытывает сообщество.

«Становится всё труднее вводить санкции. Осталось не так много элементов, на которые мы можем наложить санкции. Вот в чём проблема», — сказала Каллас.

Политик добавила, что «усталость от войны» и внутренние проблемы стран ЕС усложняют единство в Евросоюзе.

Ранее она уже заявляла, что у ЕС остаётся всё меньше инструментов давления на Россию.

6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть.

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