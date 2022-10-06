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Премьер Эстонии заявила, что у ЕС остаётся всё меньше инструментов давления на Россию

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У Евросоюза остаётся всё меньше и меньше инструментов для давления на Россию, но Брюссель должен продолжать это делать, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас перед началом первого саммита Европейского политического сообщества в Праге.
Премьер Эстонии заявила, что у ЕС остаётся всё меньше инструментов давления на Россию
  • AP
  • © Sergei Grits

«Всегда существовал вопрос о том, сохраняется ли наше единство или оно разрушилось. Оно не разрушилось. У нас остается всё меньше и меньше инструментов в распоряжении, но мы должны продолжать оказывать политическое давление на Россию, должны также оказывать давление на экономику, чтобы они прекратили войну», — цитирует политика РИА Новости.

6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть.

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