Премьер Эстонии заявила, что у ЕС остаётся всё меньше инструментов давления на Россию
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«Всегда существовал вопрос о том, сохраняется ли наше единство или оно разрушилось. Оно не разрушилось. У нас остается всё меньше и меньше инструментов в распоряжении, но мы должны продолжать оказывать политическое давление на Россию, должны также оказывать давление на экономику, чтобы они прекратили войну», — цитирует политика РИА Новости.
6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть.